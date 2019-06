Een 31-jarige man uit Breda is woensdagavond opgepakt omdat hij wordt verdacht van het lastigvallen van zijn ex-vriendin en het bedreigen van enkele mensen die bij haar stonden.

De man zou zijn ex-vriendin woensdagavond aan de Hoornwerkstraat hebben lastig gevallen. Toen omstanders zeiden dat de man weg moest gaan, zou de man boos zijn geworden en de mensen hebben bedreigd. Hierop is de verdachte er weer met de auto vandoor gegaan.

Nadat er melding gedaan was bij de politie werd de identiteit van de verdachte via de mobilofoon aan alle agenten in de omgeving doorgegeven. Daardoor kon de 31-jarige man uit Breda korte tijd later bij zijn woning aangehouden worden. Er is aangifte tegen hem gedaan.