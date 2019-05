De politie heeft een 21-jarige man uit Zundert en een 21-jarige vrouw uit Rijsbergen aangehouden na een bedreiging met een vuurwapen in de Rijpstraat in Breda.

De twee verdachten zijn met een auto naar Rijsbergen gevlucht, waar ze zijn aangehouden. Dat meldt de politie woensdag.

De bedreiging gebeurde rond 21.30 uur in de Rijpstraat. Het is niet bekend wie ze bedreigd hebben en waarom.

Meerdere eenheden gingen op zoek naar de auto waarin het duo was gestapt na de bedreiging. Diezelfde avond werd deze aangetroffen voor een woning in Rijsbergen, met de twee verdachten er nog in.

De politie heeft de verdachten met getrokken wapens uit het voertuig gehaald. In de woning werd even later een pistool en patronen aangetroffen. Daarnaast droeg een van de verdachten meerdere zakjes wiet bij zich.

De verdachten zitten vast voor onderzoek.