De politie heeft zaterdagavond twee mannen gearresteerd tijdens een festival op de Galderse Meren in Breda. Zij worden verdacht van het zakkenrollen van in ieder geval negen telefoons.

Rond 20.15 uur kreeg de politie melding van de beveiligers op het festival dat twee mannen zouden zakkenrollen op het terrein.

Een bezoeker had gemerkt dat zijn telefoon was gestolen uit zijn tasje. Een voor haar onbekende man zou hebben gedaan alsof hij "even wilde dansen". Op dat moment pakte hij vermoedelijk de telefoon uit haar tas.

Het slachtoffer had snel door dat haar telefoon was ontvreemd en wees de verdachte aan bij de beveiliging. Op datzelfde moment werd elders op het terrein een man aangehouden voor een soortgelijk feit.

Onduidelijk of de twee verdachten elkaar kenden

Het is niet duidelijk of de 52-jarige man uit Almere en de 30-jarige man uit Roemenië elkaar kenden. Zij hadden op het moment van hun aanhouding zeker negen telefoons in hun bezit, waarvan zeven direct aan de rechtmatige eigenaar konden worden teruggegeven.

De politie doet een oproep aan mensen die mogelijk ook hun telefoon kwijt zijn geraakt die avond en nacht, om aangifte te doen. Er is een onderzoek ingesteld.