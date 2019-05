De politie roept getuigen op zich te melden na het steekincident donderdagavond op station Breda. Bij het steekincident raakte een 23-jarige man uit Breda gewond.

De man werd aan de Noordzijde van het station aangetroffen, meldt de politie. De politie kreeg iets voor 19.00 uur de melding binnen.

De dader is nog voortvluchtig. De verdachte zou mogelijk na het incident in een trein naar Rotterdam zijn gegaan. De politie heeft de betreffende trein gecontroleerd, maar de dader niet aangetroffen. De politie is daarom dringend op zoek naar getuigen.

Volgens een getuige kwam de man bloedend het station binnen lopen. Medewerkers van Service en Veiligheid van de NS hebben eerste hulp verleend.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor het slachtoffer, maar deze werd uiteindelijk niet ingezet. De gewonde is met een ambulance vervoerd. Hoe erg het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend.

Een politiewoordvoerder kan nog niks vertellen over het hoe en waarom van het steekincident.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan op het station.