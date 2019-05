De West-Brabantse Vogelwerkgroep heeft een kort geding verloren waarmee het wil verhinderen dat festival Ploegendienst bij de Galderse Meren deze zaterdag doorgaat.

Het kort geding diende donderdagmiddag bij de rechtbank in Breda. De Vogelwerkgroep is het niet eens met de timing van het festival. Volgens de werkgroep vindt het festival, dat dit jaar voor de derde keer bij de Galderse Meren is, plaats tijdens het broedseizoen. Maar de rechter heeft donderdagmiddag geoordeeld dat het festival mag doorgaan.

Eerder kwamen organisator Kairos en Natuurplein, dat eveneens kritisch was over het festival op deze locatie, tot overeenstemming met de organisatie van het festival, meldde Ploegendienst.

Volgens Ploegendienst is er geen spraken van dat het festival in broedgebied plaatsvindt. "De plek waar wij Ploegendienst Festival 2019 organiseren is geen broedgebied, maar een recreatieplas", schreef Kairos enkele weken geleden op Facebook.

De organisatie zegt te voldoen aan de wet natuurbescherming