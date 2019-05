De tentoonstelling Discover Rembrandt – His Life and All His Paintings is mogelijk later dit jaar ook in Breda te zien. Beursorganisator Erik Hermida gaat daarover in gesprek met Breepark. Daar is momenteel een kleine preview te zien van de tentoonstelling.

Discover Rembrandt – His Life and All His Paintings is vanaf 6 juli in de RAI Amsterdam. De tentoonstelling is samengesteld in het teken van het Rembrandt jaar. Tot 1 september zijn er reproducties te zien van alle 350 werken van Rembrandt.

Met de nieuwste digitale restauratie technieken zijn al Rembrandts werken teruggebracht naar hun originele staat.

De werken zijn elk op ware grootte en tonen in chronologische volgorde het verhaal van hun schilder.

Op ART BREDA toont Discover Rembrandt een voorvertoning van de tentoonstelling. De kunst- en antiekbeurs wordt dit jaar voor de tweede keer in Breepark gehouden. ART Breda duurt nog tot en met aanstaande zondag.