Een bord van een flitsbus aan de Graaf Engelbertlaan in Breda is omver getrokken en een andere is beklad met verf. De borden werden woensdag geplaatst.

De borden zijn inmiddels weer schoon en rechtgezet.

De gemeente Breda had het bord, dat lijkt op een reguliere flitsbus, geplaatst om het aantal snelheidsovertreders op de Graaf Engelbertlaan terug te dringen. "We willen dat automobilisten gaan twijfelen of er geflitst wordt en hun snelheid verminderen", liet wethouder Boaz Adank eerder weten.

Eerder plantte de gemeente bosjes waardoor flitspatrouilles uit het zicht van automobilisten konden blijven. Maar in het weekend van 13 april werden deze door een onbekend persoon weggesnoeid.

De gemeente kwam daarom met de oplossing van de levensechte afbeelding van de flitsbus.