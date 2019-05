De politie komt dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht met nieuwe informatie over het ongeval aan de Hamdijk in Breda, waarbij op zondag 28 april een 79-jarige vrouw ernstig gewond raakte.

Het slachtoffer stak op die zondag met haar rollator rond 22.50 uur de Hamdijk over en werd vol geraakt door een auto, waarvan de bestuurder er vandoor ging.

Vanwege de ernst van het letsel van de vrouw besloot de officier van justitie om beschikbare camerabeelden van de aanrijding direct vrij te geven. Ook werd twee dagen later aandacht gevraagd voor de zaak bij Opsporing Verzocht op NPO 1. Dat leverde tot dusver tientallen tips op, maar heeft nog niet geleid tot een doorbraak.

In de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdag 7 mei wordt een update gegeven van het onderzoek. Dat kan op dit moment nog niet omdat de recherche nog met de binnengekomen informatie bezig is. "Er is geen doorbraak, maar de informatie biedt wel aanknopingspunten in de speurtocht naar de dader", aldus de politie.