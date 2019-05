Dit jaar is Breda 75 jaar bevrijd. In oktober wordt dat groots gevierd in Breda. Het maakt Dodenherdenking dit jaar extra bijzonder, schetste burgemeester Paul Depla zaterdagavond. Traditioneel hield de burgemeester een toespraak bij monument De Vlucht.

"Dit jaar en in 2020 herdenken we en vieren we in heel Nederland dat we sinds 1944 en 1945 in vrijheid leven", hield Depla de aanwezigen voor. "Herdenken en vieren als twee uitersten, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de uitzinnige vreugde toen daar een einde aan kwam."

De burgemeester refereerde aan de voortdurende dreiging van oorlog. "Ik schrik van het besef dat sinds de Tweede Wereldoorlog er wereldwijd nog geen dag zonder oorlog is geweest."

In zijn toespraak riep hij op tot verdraagzaamheid en vredelievendheid. "Sinds de komst van de digitale snelweg is afstand een relatief begrip en staan we altijd en overal met elkaar in contact. Meningen vliegen ons om de oren, tegenstellingen worden uitvergroot en onderscheid tussen feiten en nepnieuws is moeilijk te maken."

In oktober viert Breda 75 jaar vrijheid. De Bredase burgemeester refereerde zaterdag naar een uitspraak van een nog levende oud-strijder, de 99-jarige Marian Slowinski uit Warschau. Die zei eerder tegen De Volkskrant: "In Breda wonen de aardigste mensen van de wereld".

Depla: "Laten we leven naar de woorden van Marian Slowinski. Laten we ervoor zorgen dat we zij aan zij staan, in plaats van tegenover elkaar. We kunnen daar allemaal aan bijdragen. Dat zijn we verplicht aan alle slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, aan iedereen die vocht voor onze vrijheid."