Een 47-jarige man uit Raamsdonksveer is vrijdagavond in een supermarkt aan de Karnemelkstraat in Breda betrapt op winkeldiefstal. Op het politiebureau bleek dat hij nog 34 dagen gevangenisstraf open had staan.

Een medewerker van de supermarkt werd door een klant geattendeerd op een man die in de winkel een blik bier op de grond zou hebben gegooid. Toen de man werd aangesproken was duidelijk te zien dat er producten onder zijn kleding zaten.

De man rende naar buiten, zette een sixpack bier op zijn fiets en ging er vandoor. Tegen een medewerkster van de supermarkt riep hij dat ze 'op moest kankeren'.

Collega's achterhaalden de man op de Karrestraat. Daar werd hij even later aangehouden. Op het politiebureau bleek dat hij nog 34 dagen gevangenisstraf open had staan. De dief is een veelpleger, hij is ingesloten in het cellencomplex.