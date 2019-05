Het bouwen van woning in de Heilig Hartkerk in Breda is volgens eigenaar Woonzorg Nederland op dit moment het meest realistische scenario voor ontwikkeling en daarmee langdurig behoud van de kerk.

Dat gaf bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland aan na afloop van de officiële start van de restauratie van der kerk. Momenteel werkt De Bonth van Hulten samen met Van Agtmaal aan het herstel van het dak van het Rijksmonument.

Volgens de bestuursvoorzitter zouden er zo'n twintig appartementen en woningen in de kerk gerealiseerd kunnen worden. Een aantal daarvan, aan de kant van de pastorie, zou als grondgebonden woning met een tuin ontwikkeld kunnen worden.

Hoe lang het gaat duren voordat de toekomst van de kerk duidelijk is, is ongewis. "Het staat en valt met de status van bestemmingswijzigingen, het staat en valt ook met het realisme en het draagvlak in de buurt. Als mensen bezwaar maken en die gaan tot aan de Raad van State, dan ben je vijf jaar verder", stelt Van Boven.

Eerdere plannen waren onder meer een sportschool, kinderdagverblijf en een restaurant.