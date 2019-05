De politie heeft op woensdagmiddag aan de Backer en Ruebweg in Breda twee mannen aangehouden wegens verdenking van diefstal van scheerapparaten. Dankzij een alerte beveiliger kwam de politie het tweetal op het spoor.

De beveiliger alarmeerde de politie omdat hij twee mannen in het centrum had gezien die hij herkende van een mogelijke diefstal in Roosendaal. De politie had dit tweetal eerder op de dag, rond 15.00 uur, al gecontroleerd, maar toen kwamen er "geen bijzonderheden" naar voren, laat de politie weten.

Later in de middag kwamen de agenten de verdachten weer op het spoor. Ze controleerden de auto waarin het tweetal reed. Deze auto hadden ze bij de eerste controle niet bij zich. In de auto lagen vijf nog in de verpakking zittende scheerapparaten.

Wegens verdenking van diefstal is het tweetal van 28 en dertig jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden.