Het monument dat de gemeente Breda vorig jaar heeft toegezegd ter nagedachtenis aan de komst van de eerste generatie Molukkers in Breda, wordt later geplaatst dan de bedoeling was.

Dat meldt burgemeester Depla afgelopen week in een brief aan de bewoners. Het monument in de Driesprong zou op 24 april onthuld worden. Dat is dus niet gelukt.

Het transport van de steen waaruit het monument gemaakt wordt, heeft flinke vertraging opgelopen. "Deze steen moet helemaal uit Azië komen en is nog steeds per schip onderweg. Het duurt nog enige weken voordat de steen in Nederland is."

"Samen met de Molukse wijkraad en de kerkbesturen gaan we direct op zoek naar de eerstvolgende mogelijke datum om het monument te onthullen en dit bijzondere moment alsnog met elkaar te delen."