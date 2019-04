Een zeventienjarige jongen heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag verstopt in een sloot in Breda in zijn vlucht voor de politie. Hij wordt verdacht van het plegen van een straatroof in Park Valkenburg.

Zo zou de verdachte uit Gilze en Rijen die nacht rond 0.45 uur een leeftijdsgenoot hebben mishandeld en beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer zou uit het niets zijn geslagen en alarmeerde de politie, die vervolgens in de directe omgeving zocht naar een mogelijke verdachte.

Ondertussen riep een meisje in paniek dat haar vriend zojuist in het water was gesprongen. De agenten troffen de verdachte even later aan in het nabijgelegen water. Hij werd gesommeerd daaruit te komen en werd gearresteerd.

Een getuige had gemeld dat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Dat werd echter niet aangetroffen.

Hij zit vast voor verder onderzoek. De telefoon van het slachtoffer werd in het park teruggevonden en is weer in het bezit van het slachtoffer.