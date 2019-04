Koningsdag Vrijmarkten die de moeite waard zijn: 'Hier is geen afgekloven speelgoed' Een Koningsdag zonder vrijmarkt is als een verjaardag zonder taart. Van grote steden tot in kleine dorpjes en weilanden verkopen Nederlanders hun oude spullen. Danny Post van vintageblog Go with the Vlo tipt zes vrijmarkten die de moeite waard zijn.