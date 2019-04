De bijna een eeuw oude zieke kastanje aan de Academiesingel is vrijdagochtend rond 9.30 uur gekapt. Vanaf 7.30 uur 's ochtends waren mensen druk in de weer met het kappen van de boom.

De kap verliep niet helemaal zonder slag of stoot. Door een steentje in de boom, raakte de zaag kapot.

Na het vijlen van de zaag, kon het kappen weer vervolgd worden. Als symbool bracht een medewerker van de gemeente een klein, simplistisch boompje van 30 centimeter mee.

De kap van de oude boom was noodzakelijk, omdat de kastanje ziek was. De kastanje werd in 1925 geplant. Sinds enkele jaren had de boom het moeilijk.

"Hij had al de kastanjebloedingsziekte onder de leden, dat wisten we", meldde een woordvoerder van de gemeente donderdag. "Nu is daar de dikrandtonderzwam bijgekomen. Die tast de kastanje van binnen aan."