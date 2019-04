De bijna honderd jaar oude kastanje op de hoek van de Academiesingel en de Belcrumweg wordt vrijdagochtend gekapt. De kap is noodzakelijk vanwege de ziekten die de paardenkastanje onder de leden heeft. Volgens een woordvoerder van de gemeente staat die nog maar op twintig procent van de stam.

De direct omwonenden zijn inmiddels over de kap geïnformeerd. "De boom heeft voor veel mensen in de omgeving een bijzondere betekenis, vandaar dat de buurt een e-mail heeft gekregen", aldus de woordvoerder. Daarom bekijkt de gemeente ook of er met de resten van de boom nog iets gedaan kan worden. Zodra het mogelijk is, komt er op de plek van de boom een boom terug.

De kastanje werd in 1925 geplant. Sins enkele jaren had de boom het moeilijk. "Hij had al de kastanjebloedingsziekte onder de leden, dat wisten we. Nu is daar de dikrandtonderzwam bijgekomen. Die tast de kastanje van binnen aan."