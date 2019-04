Breda

Man (64) gewond bij steekpartij in uitgaansgelegenheid Sint Janstraat

Een 64-jarige man uit Etten-Leur is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt nadat hij een man probeerde tegen te houden die met een mes in zijn hand op zoek was naar zijn ex-vrouw in een café aan de Sint Janstraat in Breda.