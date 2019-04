De politie is woensdagmiddag in groten getale uitgerukt naar een gekraakt pand aan het Hazepad in Breda. Na herhaalde geluidsoverlast werd besloten tot ontruiming van het pand.

Toen de politie een begin wilde maken maken met de ontruiming, staken de krakers het pand in brand. Daarop werd ook de brandweer gealarmeerd.

De politie heeft een grote hoeveelheid geluidsapparatuur in beslag genomen en drie mensen aangehouden. Een 44-jarige man is aangehouden omdat hij brand had gesticht. Een 39-jarige man en een 34-jarige vrouw werden gearresteerd omdat zij geen legitimatiebewijs konden laten zien.

Het leegstaande pand is sinds half maart gekraakt. Op vijf verschillende dagen in april kwamen meldingen binnen van geluidsoverlast, waaronder woensdag. De politie heeft de krakers na vier meldingen verteld dat bij een volgende melding de geluidsapparatuur in beslag zou worden genomen.