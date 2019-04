Het 'Festival Om Nooit Te Vergeten', dat in het teken staat van mensen met dementie, wordt op 17 mei mei gehouden in de Koepel in Breda.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers in de voormalige gevangenis langsgaan bij verschillende exposities, interactieve sessies en theatervoorstelling Bejaarden en Begeerte van Lucas de Man en Oscar Kocken.

Radio 3FM-dj Frank van de Lende is deze dag festivalhost. Ook is bijzonder hoogleraar en schrijfster van diverse boeken, Anne-Mei The, aanwezig.