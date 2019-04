Een 64-jarige man uit Etten-Leur is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt nadat hij een man probeerde tegen te houden die met een mes in zijn hand op zoek was naar zijn ex-vrouw in een café aan de Sint Janstraat in Breda.

Het incident gebeurde rond 01.30 uur. De verdachte riep dreigende woorden naar zijn ex-vrouw. De vrouw had zich op dat moment op een veilige plek verscholen. Een bezoeker van het café probeerde de man tegen te houden en liep hierbij een snijwond aan zijn schouder op.

Zowel politie als de ambulance kwamen ter plaatse. De politie heeft drie aangiften opgenomen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De verdachte van de steekpartij, een 58-jarige man uit Breda, is door de politie opgepakt. Hij is overgebracht naar politiebureau Mijkenbroek.