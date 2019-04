Agenten hebben bij in een woning aan de Graaf Engelbertlaan een 28-jarige Bredanaar aangehouden voor heling.

De man zou bij een kroeg een gestolen fiets hebben gekocht voor een tientje.

De originele eigenaar van de fiets had de fiets op vrijdag 19 april voor een café in het Ginneken zien staan en was de nieuwe ´eigenaar´ gevolgd naar zijn huis. Daarop belde hij de politie.

De politie kwam ter plaatse en hield de verdachte aan. De man verklaarde dat hij de fiets gekocht had. Daarop is hij aangehouden voor heling. De fiets is terug naar de rechtmatige eigenaar.