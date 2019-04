BredaVandaag-oprichter Wijnand Nijs gaat per 1 juli de site verlaten. Hij draagt zijn taken over aan Hanneke Marcelis.

Nijs begon bijna 11 jaar geleden met BredaVandaag. In juni 2017 kondigde hij aan om te stoppen, waarop hij in gesprek raakte met de eigenaren van uitgeverij De Bode.

"Bij de overname was het voor mij belangrijk dat BredaVandaag in een warme en goede omgeving terecht kwam. Ik was én ik ben blij dat BredaVandaag is blijven bestaan, maar had ook in mijn hoofd dat ik het niet voor eeuwig zou blijven doen. Zo hebben we dat destijds ook besproken."

Nijs wordt opgevolgd door Hanneke Marcelis, redacteur bij De Bode. Marcelis woont in Breda en werkt voor de nieuwssites en Bodes van Bergen op Zoom en Woensdrecht. "Dat is heel leuk, maar mogen werken voor mijn 'eigen' stad is natuurlijk een droom die uitkomt."