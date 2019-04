Een 31-jarige man uit Tilburg is maandagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij onder invloed van alcohol gereden had aan de Ruusbroecstraat in Breda. Hij blies vier keer de toegestane hoeveelheid.

Dit gebeurde rond 23.00 uur. De man blies 885 UGL, waar 220 UGL is toegestaan.

Een omstander zag de verdachte eerder in beschonken toestand op een parkeerplaats in het centrum. Hij stond daar te plassen. Na de vraag of hij nog zou gaan autorijden en dat hij anders de politie zou bellen, is de verdachte toch gaan rijden.

De omstander achtervolgde de man en belde de politie. De verdachte reed via de Vierwindenstraat en Wilhelminasingel in de richting van Boeimeer.

De politie heeft de man vervolgens aangehouden.