Binnenland Verdachte van in brand steken Bredanaar in garagebox langer vast De 51-jarige man die wordt verdacht van het in brand steken van een 49-jarige inwoner van Breda, blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Het slachtoffer overleefde het incident niet. De man wordt verdacht van moord.