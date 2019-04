De Nederlands-Somalische terreurverdachte Ahmed S. (23) hoeft zijn vonnis niet in de cel af te wachten, heeft de rechtbank Rotterdam dinsdag bepaald. S. wordt ervan verdacht zich in 2017 bij terreurorganisatie Al Shabaab te hebben aangesloten.

De rechtbank stelt dat er niet voldoende bezwaren zijn om de 23-jarige S. langer vast te houden.

De man werd in maart opgepakt aan de Haagweg in Breda. In dezelfde woning woonde eerder al een andere terrorismeverdachte, Aweys S.. Aweys S.werd in april 2018 veroordeeld tot een celstraf van acht jaar veroordeeld door een Britse rechtbank. Hij zou een terroristische aanslag hebben voorbereid.

Het ministerie van Justitie meldde ten tijde van zijn arrestatie op basis van informatie van de AIVD dat S. zich in 2017 bij Al Shabaah zou hebben aangesloten in Somalië."Hij zou ook getraind zijn door deze jihadistische organisatie, die verbonden is aan Al Qaida", stelde Justitie destijds.

Al Shabaab wil een radicaalislamitische regeringsvorm vestigen in Somalië. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het land, in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen.