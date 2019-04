Door een blikseminslag is maandagavond een uitslaande brand ontstaan in de woonruimte van een boerenbedrijf in Bavel, Breda. Rond 18.53 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

De brand woedde in het woonhuis van het boerenbedrijf en dus niet in een loods of stal, meldde de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant via Twitter.

De bewoners wisten de woning veilig te verlaten.

De brandweer heeft de brand uiteindelijk van binnenuit geblust.