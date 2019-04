Een man is vrijdagnacht staande gehouden nadat hij in de Parkstraat onder invloed van alcohol reed. Ook is zijn rijbewijs ingenomen.

Omstanders zagen dat een man in de Parkstraat in zijn auto stapte terwijl hij zichtbaar onder invloed van alcohol was. De man reed ook over het grasveld.

Voorbijgangers spraken de man aan en waarschuwden de politie. De man moest blazen. Uit de test kwam 710ug/l, driemaal boven de wettelijke limiet.