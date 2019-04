Breda krijgt vanaf dit jaar een hardloopvierdaagse. Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 mei kunnen hardlopers meedoen aan de ronde.

"De deelnemers lopen 5,3 of 10,5 kilometer per avond en volbrengen daarmee op vrijdagavond een halve of hele marathon', legt de organisatie uit.

De start en finish vindt alle dagen plaats bij Atletiekvereniging SPRINT aan de Dr. Schaepmanlaan 4 in Breda. "Het parcours is elke dag anders; grotendeels over verharde wegen en paden en deels ook door het Mastbos", aldus de initiatiefnemers.

Op de eerste avond geeft burgemeester Paul Depla het startschot. "Iedereen krijgt een startbewijs dat hij of zij 4 dagen draagt op zijn of haar shirt. Bij binnenkomst ontvangen de deelnemers elke dag een stempel op dit startbewijs."

De opbrengst van de Hardloop 4-daagse Breda gaat naar de afdeling Aangepast Sporten van Sprint. De laatste avond wordt hiervoor een cheque met het opgehaalde bedrag overhandigd. Aansluitend is een feest om ieders behaalde hele of halve marathon te vieren

Aanmelden kan tot 1 mei via de website. Deelname kost 30 euro. Iedere deelnemer ontvangt een hardloopshirt en een medaille.