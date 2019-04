Naar verwachting duiken duizenden fanatiekelingen op 1 september de Bredase singel in om tijdens 'Swim to Fight Cancer' geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Het evenement wordt voor het eerst in Breda georganiseerd.

De route zal de singels en haven in Breda betrekken. Het evenement is al eerder georganiseerd in andere steden in Nederland, zoals Eindhoven, Den Haag en Maastricht.

Swim to Fight Cancer probeert door middel van donaties zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Jong en oud kunnen 1 september meezwemmen.

Naar verwachting springen zo'n duizend deelnemers de Haven en de Singel in. De organisatie wil samen met onder andere het Amphia en Gemeente Breda de ziekte op een andere manier onder de aandacht brengen bij de Bredanaars.

Opbrengsten gaan naar KWF kankeronderzoek

Kinderen tussen de acht en zestien jaar kunnen zich opgegeven voor de speciale 'Junior Swim'. Deze vindt plaats in de Haven en is 250 tot 500 meter. De volwassenen starten bij het Spanjaardsgat en zwemmen door de singels via de vuurtoren naar het Valkenberg en weer terug om in de Haven van Breda gehuldigd te worden. Deze zwemtocht is in totaal twee kilometer.

Aan het einde van de middag wordt op het podium bij het Spanjaardsgat het ingezamelde bedrag bekend. Alle donaties die worden opgehaald gaan naar KWF kankeronderzoek.