De politie in Breda heeft dinsdagmiddag op de Maria Cherubinastraat een 26-jarige man gearresteerd die verschillende soorten drugs in zijn auto had verborgen.

Dinsdagmiddag werd de man rond 15.20 uur door de politie met zijn auto aan de kant gezet. De aanwezige agenten hadden het vermoeden dat de man drugs bij zich zou hebben en doorzochten daarom zijn auto.

In een verborgen ruimte in zijn auto werden vervolgens verschillende zakken met drugs aangetroffen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne en heroïne.

De man is aangehouden, zijn auto is in beslag genomen.