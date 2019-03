De politie heeft maandag een terrorismeverdachte gearresteerd in Breda. Volgens informatie van de AIVD zou de man zich twee jaar geleden in Somalië hebben aangesloten bij de jihadistische organisatie Al Shabaab, die verbonden is aan Al Qaeda.

De 23-jarige verdachte zou ook getraind zijn door deze groepering.

Al Shabaab wil een radicaalislamitische regeringsvorm vestigen in Somalië. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het land, in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen.

De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld.