Tien relschoppers hebben maandag tot vier maanden cel gekregen vanwege zware rellen na de voetbalwedstrijd NAC-Willem II op 21 oktober vorig jaar. De meesten kregen maandag een taakstraf van 240 uur, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke celstraf.

In eerste instantie richtte het geweld zich tegen supporters van de Tilburgse club, die op bezoek was in Breda. Toen de politie ingreep, keerden enkele honderden NAC-supporters zich tegen de politie en de mobiele eenheid. Bij de rellen werd niet alleen geslagen en geschopt, maar ook met riemen en fietskettingen geslagen. Bovendien werden stoeptegels uit de grond gehaald, kapot gegooid en naar de politie gegooid.

Tegen de verdachten waren straffen van drie tot acht maanden cel geëist. De officier ging echter uit van een basisstraf van vier maanden cel, terwijl de politierechter zei dat voor deze feiten de richtlijn een taakstraf van 240 uur is.

De meeste verdachten ontkenden hun daden niet. In de rechtszaal werden beelden getoond van de ongeregeldheden.

Sommigen stonden voor het eerst voor de rechter

Tussen de relschoppers zaten jongeren die nog nooit voor de rechter stonden en mensen die al vaker waren veroordeeld. Ook was er een vader die met zijn zoon naar het stadion was gegaan. Hij had dertien bier op en toen de rellen begonnen, stuurde hij zijn zoon naar het fietsenhok en ging zelf mee rellen.

In de rechtszaal in Breda waren ongeveer tien agenten. Zij lieten weten dat sommigen nog nooit zo veel geweld hadden gezien tegenover de politie en de politiepaarden. Enkele agenten twijfelen sinds de rellen of ze nog bij de politie willen werken, vertelde een leidinggevende.

In totaal werden 31 hooligans aangehouden, onder wie ook zeven supporters van Willem II. De andere verdachten zullen later voor de rechter moeten verschijnen. Supporters hebben van de voetbalbond en van NAC al stadionverboden gekregen tot negen jaar lang.