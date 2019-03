Breda

Verkiezingen Noord-Brabant: Stemmen worden geteld

De stemmen in Noord-Brabant worden geteld. Het opkomstpercentage in Breda ligt dit jaar veel hoger dan vier jaar geleden. In de stad had woensdag rond 17.00 uur bijna 32 procent gestemd, tegenover 22,7 procent in 2015. Volg hier het verkiezingsnieuws uit de provincie Noord-Brabant.