Mezz start 1 april met de verbouwing van het poppodium. Dat meldt wethouder Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad. De startdatum is nodig om te zorgen dat het podium na de zomer open kan voor de reeds geboekte optredens.

De Bredase gemeenteraad stemde in oktober 2016 al in met de verbouwingsplannen, maart vorig jaar werd er een krediet beschikbaar gesteld van 1,8 miljoen voor dit doel.

"Met Mezz is afgesproken dat op 27 september de (ver)bouw dient te worden opgeleverd zodat Mezz haar programmering kan starten/hervatten", schrijft De Beer. "Voor deze programmering is Mezz reeds contractuele verplichtingen aangegaan. Zaak is daarom dat per 1 april 2019 een definitieve aanvang genomen dient te worden met de (ver)bouw."

Er loopt op dit moment nog een bezwaarprocedure. "De betrokken twee Verenigingen van Eigenaren hebben hun bezwaren ingetrokken", aldus de wethouder. Twee individuele bezwaren zijn (deels) tot op heden niet ingetrokken. "Voor deze bezwaarmakers staat altijd nog de mogelijkheid van beroep open."

Ontwerp is door stijgende bouwkosten versoberd

Volgens de wethouder is de aard van de resterende bezwaren geen belemmering voor het verlenen van de opdracht aan de aannemer. "Op basis daarvan is besloten nu toch de opdracht te verstrekken en te starten met de verbouwing."

Het ontwerp is inmiddels door de steeds stijgende bouwkosten verder versoberd. "De kosten zijn hierdoor in controle gebracht en tot een acceptabel niveau gekomen. Door onvoorziene omstandigheden kan er sprake zijn van meerkosten."