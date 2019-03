In de voorlopige uitslag is de VVD de winnaar van de waterschapverkiezingen in West- en Midden-Brabant. De partij kreeg ruim 55.000 stemmers achter zich. Ons Water volgt als tweede met bijna 49.000 stemmen.

In totaal hebben woensdag iets meer dan 313.032 inwoners van de 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant hun stem uitgebracht voor 23 leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Het voorlopige opkomstpercentage is 46,3 procent. Bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, was het opkomstpercentage 37,8 procent.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet noemt de opkomst dit jaar historisch hoog en is daar ontzettend blij mee. "De inwoners van West- en Midden-Brabant zijn zeer betrokken bij het waterschap. Ik wil graag mijn complimenten overbrengen aan de gemeenten. Zij hebben een flinke klus geklaard met de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap."

De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt op maandag 25 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau op het kantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda.

Het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta wordt op donderdag 28 maart geïnstalleerd en beëdigd. Het nieuwe bestuur is daarmee dan voor de komende vier jaar gekozen