Breda

Man raakt rijbewijs kwijt na vijftig kilometer te hard rijden Beursebaan

De politie heeft woensdagavond van een automobilist ingevorderd nadat hij het snelheidslimiet op de Leursebaan in Breda had overschreden. De man bereikte snelheden tot 105 kilometer per uur, waar de toegestane snelheid 50 kilometer per uur is.