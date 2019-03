Restaurant Loff aan de Wilhelminastraat in Breda gaat op korte termijn dicht. Eigenaar Marion Pluimes geeft aan dat de wegwerkzaamheden in de straat van het afgelopen half jaar het restaurant de das hebben omgedaan.

In een video geeft de vrouw aan dat het merkbaar was dat het restaurant slecht bereikbaar was. "Het was een halvering van het aantal gasten. En de vaste lasten lopen gewoon door, dat kunnen we gewoon niet betalen."

Het restaurant, dat vegetarische en veganistische gerechten serveert, is deze week nog open. Zondag 17 maart is de laatste dag.