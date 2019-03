De politie heeft woensdagavond van een automobilist ingevorderd nadat hij het snelheidslimiet op de Leursebaan in Breda had overschreden. De man bereikte snelheden tot 105 kilometer per uur, waar de toegestane snelheid 50 kilometer per uur is.

In het laatste geval is het rijbewijs van de betreffende bestuurder ingenomen en opgestuurd naar de afdeling Verkeer van het Openbaar Ministerie (OM). Ook is daarbij een aanmelding gedaan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).

Zo'n maatregel kan onder andere worden opgelegd als bij bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer op wegen binnen de bebouwde kom.