De provincie gaat een half miljoen euro schenken aan Stichting Grote Kerk Breda voor de renovatie van de kooromvang van de Grote Kerk.

Dat maakte gedeputeerde Henri Swinkels vrijdagmiddag in de Kapittelzaal van de Grote Kerk bekend.

De schenking is verspreid is over een langere termijn. De Grote Kerk ontvangt gedurende tien jaar lang 50.000 euro per jaar van de provincie. "In ons subsidieplan is er vaak een dilemma over wanneer iets onderhoud is en wanneer restauratie", laat Swinkels weten. "Het is uniek voor Nederland dat we nu een subsidieplan van tien jaar hebben. Ik heb er veel vertrouwen in dat dit beter gaat werken."



Bij de restauratie gaan ook jongeren betrokken worden. "Hierdoor krijgen we een plek waar we structureel jongeren kunnen herbergen voor het restauratievak", vertelt Swinkels. Hij hoopt ook de Sint=Jan en andere restauratiebedrijven uit Brabant bij het project te betrekken.

Stichting de Grote Kerk Breda is blij met de schenking van de provincie. Willem van der Vis, directeur van de Stichting Grote Kerk Breda: "Maar we zijn er nog niet. We zitten nu op ongeveer twee ton per jaar, maar we hebben tweeënhalve ton nodig."