De politie heeft maandagochtend huiszoekingen verricht in Almere en Eemnes in verband met de zoektocht naar de 35-jarige Shahim Gheiybe. Hij ontsnapte in 2011 uit de gevangenis in Breda waar hij een celstraf van dertien jaar uitzat voor een dubbele moord.

In 2009 schoot Gheiybe, Egyptenaar van geboorte, twee mannen dood in Den Bosch na een zakelijk conflict.

Hij werd veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar maar wist in 2011 te ontkomen toen hij werd vervoerd naar het ziekenhuis. In de wijk de Blauwe Kei is hij voor het laatst gezien.

De politie heeft maandag in Almere en Eemnes huiszoekingen gedaan bij familie en bekenden van de voortvluchtige man, in de hoop hier meer informatie te vinden over zijn verblijfplaats.

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond meer aandacht gevraagd voor deze zaak.