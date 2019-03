Een automobilist is zondagochtend in slaap gevallen achter het stuur, waarna hij op een geparkeerde auto is gebotst op de Haagweg in Breda.

Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De automobilist is na het ongeval door ambulancepersoneel nagekeken. Hij bleek niet gewond te zijn geraakt door de botsing.

Het is niet duidelijk waarom de man achter het stuur in slaap is gevallen.