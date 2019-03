Een bewoner van een woning aan het Laag Zand in Breda is zaterdagavond voor zijn woning door twee mannen geslagen en beroofd.

Rond 21.00 uur klopten de mannen bij het slachtoffer op het raam. Toen hij de voordeur opende, werd de man in het gezicht geslagen, naar de grond getrokken en beroofd van een aantal "spullen die hij in zijn kleding droeg". Waarvan het slachtoffer precies is beroofd, is niet bekend.

De bewoner is na het incident "van schrik" eerst naar familie gereden, waar hij even later de politie heeft gebeld.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident.