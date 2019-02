Een verwarde man uit Breda heeft dinsdag een politiehond verwondt met een ijzeren staaf. De man hield zich op in de kelder van een vervallen kerk aan de Baronielaan in Breda. Na het slaan van de hond werd de man door middel van pepperspray overmeesterd en aangehouden.

De man stond eerst in de toren van de kerk. Toen hulpdiensten ter plaats kwamen, klom de man uiteindelijk naar beneden. Beneden gooide hij een steen naar agenten en vluchtte opnieuw de kerk in.

De politie besloot de man achteraan te gaan met diensthond Viper. Agenten namen ook een schild mee.

Bij het altaar in de kerk pikte Viper de geur van een mens op en ging hij naar een donkere kelderruimte. De man had zich verstopt onder een kapotte trap.

Man negeert bevelen van agenten meerdere malen

Agenten bevalen de man herhaaldelijk om naar voren te komen, maar hij negeerde dit. Hierop werd Viper ingezet om op de man af te gaan. De man reageerde door de hond op de kop te slaan met een ijzeren staaf.

Hij sprong daarna over een met water gevuld gat heen, maar Viper beet hem in de mouw. De man boog voorover, waardoor Viper in het water viel. De verdacht duwde het dier daarna even onder water. De geleider van Viper zette daarop pepperspray in om de man te overmeesteren.

Viper was tijdelijk buiten bewustzijn en had een verwonding onder het oog, maar een dierenarts heeft gemeld dat er geen sprake lijkt van ernstig letsel.

De man is aangehouden en wordt woensdag beoordeeld door de GGZ.