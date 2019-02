Een meisje van een basisschool zou dinsdag in de buurt van de Ginnikenweg zijn benaderd door een voor haar onbekende man. Medeleerlingen van het meisje zouden eerder ook zijn benaderd door de man, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving in BN De Stem.

Op welke basisschool de leerlingen zaten, is niet bekend.

De politie Zeeland-West-Brabant ontving dinsdag een melding over een meisje van een Bredase basisschool die zou zijn benaderd door een voor haar onbekende man. Hij zou een blauwe bus hebben.

De wijkagent ging vervolgens met het meisje praten, waarna bleek dat meerdere kinderen van dezelfde basisschool door de man zouden zijn benaderd.

Politie informeert scholen

Er is niets strafbaars gebeurd, zegt de woordvoerder van de politie.

Toch zijn scholen in de buurt door de politie geïnformeerd over de situatie. De scholen gaan de ouders een brief sturen, zegt de politie.

Agenten gaan binnenkort met de betrokken kinderen in gesprek in de hoop meer informatie te krijgen over de man.