Mensen die uit detentie kwamen, spraken met elkaar af om op camping Fort Oranje in Rijsbergen te gaan wonen. Daarom heeft de Zundertse burgemeester Leny Poppe-De Looff toenmalig staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie om hulp gevraagd.

Dit zei de burgemeester van Zundert, waar Rijsbergen onder valt, maandag in de rechtbank in Breda. Zij was daar als getuige voor een voorlopig getuigenverhoor in de bodemprocedure die de eigenaren van de camping tegen de gemeente willen starten.

De eigenaren van de camping willen miljoenen van de gemeente als schadevergoeding. De gemeente heeft op haar beurt 5,2 miljoen euro aan voormalig eigenaar Cees Engel gefactureerd in verband met de beheerskosten.

Fort Oranje gesloten na aanhoudende criminaliteit

Fort Oranje was ooit een 5-sterrencamping, maar de gemeente Zundert besloot het in juni 2017 wegens terugkerende problemen te sluiten. De gemeente wilde de camping saneren, omdat veel bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leefden en er terugkerende problemen waren op het gebied van criminaliteit.

Fred Teeven bracht in februari 2013 een bezoek aan de camping. Poppe-De Looff: "Ik wilde een luisterend oor en begrip voor de situatie. Maar ook steun in de zin van: hoe kan ik een einde maken aan de situatie?"

In 2015 overlegde de gemeente Zundert met de Belastingdienst over het aanvragen van een faillissement voor Fort Oranje, zei Poppe maandag. "De gemeente overwoog zelf geen faillissement aan te vragen." Als de fiscus dat wel had gedaan was mogelijk de crisis rondom het beheer van de camping voorkomen.

De 68-jarige Poppe zwaait vrijdag af als burgemeester van de gemeente. Ze blijft nog wel enkele maanden aan als waarnemer.

'Bezwaar tegen aanwezigheid campingbaas'

Volgens BN DeStem maakte de landsadvocaat van de gemeente maandag in de rechtbank bezwaar tegen de aanwezigheid van campingbaas Cees Engel.

Hij was toehoorder tijdens de zitting en niet direct betrokken bij het getuigenverhoor. Die honneurs nam zijn zoon Jan waar.

De advocaat van Fort Oranje sprak van "treiterijen". De advocaat besloot de campingbaas alsnog te laten deelnemen aan het getuigenverhoor, waar de landsadvocaat ook niet achterstond. De rechter-commissaris ging echter akkoord.