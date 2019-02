Breda

Verdachte van telefoondiefstal Haagsemarkt aangehouden

Een politieagent heeft woensdagavond een 37-jarige man aangehouden nadat hij een huistelefoon bij een restaurant aan de Haagsemarkt in Breda gestolen had. De agent werd door omstanders over het incident ingelicht terwijl hij toevallig in zijn vrije tijd ter plaatse was.