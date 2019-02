Een 31-jarige vrouw uit het Brabantse Hoeven is donderdagnacht aangehouden in Breda in verband met huishoudelijk geweld. De vrouw zou een 64-jarige bewoner tijdens een ruzie op zijn voorhoofd geslagen hebben.

Het slachtoffer moest voor behandeling met de ambulance naar het ziekenhuis.

Volgens de politie zag het slachtoffer er versuft uit en had een flinke bult tussen zijn wenkbrauwen. De vrouw had blauwe knokkels en verwondingen op haar rechterhand.

Bij de ruzie was alcohol in het spel. De politie vond in de woning meerdere geopende blikken halve liters bier. Bij de arrestatie vond de vrouw het nodig om vanwege de stress nog snel een paar slokken van een geopend blikje bier te nemen.