Tien Bredase openbare binnenzwembaden blijken veilig te zijn wat betreft constructies met roestvrij staal. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de exploitanten is uitgevoerd.

Alleen bij het gesloten Zwemperfekt aan de Hambroeklaan zou op termijn een risico kunnen ontstaan.

Zwembaden zijn sinds 1 januari 2017 verplicht aan te tonen dat zij geen gevaarlijk roestvast staal aanwezig hebben in het zwembad. Hiervoor is op 1 juni 2016 het Bouwbesluit gewijzigd.

De reden voor deze wijziging is de aantasting van roestvast staal door chloordampen. Deze aantasting kan leiden tot breuken in de onderdelen die met gebruik van roestvaststaal zijn opgehangen, zoals systeemplafonds, lampen en geluidsboxen.

Speciale aandacht voor Zwemperfekt en Hambroeklaan

Bij de inspecties is naar twee zwembaden een bijzondere aandacht uitgegaan. Het systeemplafond van zwemschool Zwemperfekt aan de Hambroeklaan is zodanig gecorrodeerd dat deze het zou kunnen begeven, blijkt uit de brief van de wethouder aan de raad.

Bij de inspectie van zwembad De Wisselaar is geconstateerd dat er een aanpassing aan de dakconstructie moest worden gerealiseerd. De reden hiervoor was roestvorming aan de bovenzijde van de dakspanten. Deze aanpassing zijn in de zomervakantie gecombineerd met groot onderhoud en andere werkzaamheden aan het zwembad. Deze verbouwing is inmiddels afgerond.