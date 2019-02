Bredase kunstenaar Rutger Termohlen heeft in samenwerking met Netflix een kunstwerk gemaakt die geïnspireerd is op een van de zes superhelden uit de nieuwe Netflix Original serie The Umbrella Academy.

Het kunstwerk van Termohlen is te zien in de Sint Jansstraat in Breda. Naast Breda zijn er ook in Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Deventer en Den Haag street art kunstwerken van de zes superhelden te zien.

De Netflix Original serie The Umbrella Academy is een serie waarin op een onverklaarbare wijze drieënveertig baby’s geboren worden op dezelfde dag bij willekeurige vrouwen die een dag eerder nog niet zwanger leken te zijn.

De serie is vanaf vrijdag 15 februari op Netflix te zien.